Joshua odradza Kliczce rewanż

Anthony Joshua (19-0, 19 KO) czeka na decyzję Władymira Kliczki (64-5, 53 KO), a jednocześnie odradza mu rewanż za wielką bokserską wojnę z końcówki kwietnia, w której Ukrainiec uległ Anglikowi. W ciągu kilku dni Kliczko ma podać swoją ostateczną decyzję.

Zdjęcie Anthony Joshua (z prawej) i Władymir Kliczko podczas kwietniowej walki /AFP

41-letni Kliczko, "Dr Stalowy Młot", nie ukrywa, że jeśli ma kontynuować karierę, to tylko dla rewanżu z angielskim królem nokautu. Promotor mistrza Eddie Hearn już rozważa taką potyczkę na przełomie października i listopada.

Nad Joshuą ciąży tymczasem obowiązkowa obrona tytułu, narzucana przez federację IBF, z Kubratem Pulewem (25-1, 13 KO).

- Kliczko co prawda przegrał, ale schodził z ringu jako zwycięzca. Nie wiem, co siedzi w jego głowie, lecz gdybym mógł mu coś doradzić, powiedziałbym: "Przyjacielu, to była świetna walka, wypadłeś bardzo dobrze, ale nie wygrasz rewanżu. Odpuść" - powiedział Joshua.

- Powinien walczyć z kimś innym i pozostawić po sobie to dobre wrażenie z pierwszej walki, jaką stoczyliśmy. Zresztą Władymir powinien już zrobić miejsce dla innych zawodników - stwierdził AJ.

Jeżeli Kliczko odpuści sobie rewanż, wówczas Joshua skrzyżuje rękawice z Pulewem, aby utrzymać oba pasy w posiadaniu.