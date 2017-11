Joshua kontra Wilder? Będzie spotkanie promotorów

- Joshua mnie może nie unika, ale jego promotor już tak - przekonywał wczoraj Deontay Wilder (39-0, 38 KO), mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBC. Tymczasem Eddie Hearn, opiekun Anthony'ego Joshuy (20-0, 20 KO), już wkrótce ma się spotkać z przedstawicielami "Brązowego Bombardiera".

Zdjęcie Anthony Joshua /AFP

- Pod koniec tygodnia usiądę z zespołem Wildera, czyli Shelly Finkelem oraz Alem Haymonem. To będzie nasza pierwsza wspólna rozmowa w sprawie walki Joshuy z Wilderem - powiedział Hearn.

- Miejmy nadzieję, że znajdziemy kompromis i uda się doprowadzić do tej walki - dodał promotor Anglika, mistrza organizacji WBA i IBF.

- Rozmawiałem dopiero co z Anthonym i on jasno deklaruje, że w przyszłym roku chciałby zostać już bezdyskusyjnym mistrzem wagi ciężkiej. To oznacza, że musimy go skonfrontować z Josephem Parkerem i właśnie Wilderem - wyjaśnił Hearn.

Wygląda na to, że brytyjsko-amerykańskie starcie o dominację w bokserskiej wadze ciężkiej już wkrótce może dojść do skutku.