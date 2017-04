Joshua kontra Kliczko. Anglik cięższy od Ukraińca

Pierwsze starcie dla Anthony'ego Joshuy! Anglik okazał się cięższy od Władymira Kliczki przed sobotnią walką w wadze ciężkiej na Wembley w Londynie.

Zdjęcie Anthony Joshua (z lewej) i Władymir Kliczko podczas ceremonii ważenia /AFP

Joshua (18-0, 18 KO) okazał się o 4,4 kg cięższy od Kliczki (64-4, 53 KO) przed jutrzejszym starciem o mistrzostwo świata w stolicy Anglii.



Angielski król nokautu zanotował 250,1 funta, czyli 113,4 kilograma.



Ukrainiec wniósł na skalę najmniej od ośmiu lat - 240,4 funta, czyli dokładnie 109 kilogramów.

- Prawda jest taka, że nawet gdybym przegrał, to i tak nie zakończy to mojej kariery, natomiast w przypadku Kliczki ewentualna porażka może wszystko zakończyć - mówił przed walką Joshua.



- Znam Anthony'ego, ale nigdy wcześniej nie widziałem go tak dużego i umięśnionego. Wygląda niczym Arnold Schwarzenegger w najlepszych czasach. Ale to będzie moja noc. Co prawda Joshua potrafi mocno uderzyć, lecz ja świetnie boksuję i również mam czym przyłożyć. Poza tym doświadczenie to coś, czego nie można się nauczyć, to przychodzi samo z czasem. Dlatego nie obawiam się o wynik - zaznaczył Kliczko.

Stawką sobotniego starcia są pasy WBA/IBF królewskiej kategorii.



Transmisję gali przeprowadzi od 19.30 Polsat Sport.