Joseph Parker: Mam coś, czego chce Joshua

- Mam coś, czego chce Joshua, więc jeśli on będzie rzeczywiście dążył do unifikacji, musimy w końcu się spotkać - mówi Joseph Parker (23-0, 18 KO), mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBO, o możliwej potyczce z Anthonym Joshuą (19-0, 19 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua /AFP

"Nie ma mowy o tym, bym zbyt wybiegał w przyszłość i myślał o Joshui zamiast o Furym. Ale nie ukrywam, że bardzo chętnie zmierzyłbym się z AJ-em" - kontynuował Nowozelandczyk, który w drugiej obronie pasa World Boxing Organization spotka się 23 września z innym Anglikiem, Hughie Furym (20-0, 10 KO).



"Joshua z walki na walkę robi postępy, a ostatnio przeciwko Kliczce wyglądał naprawdę świetnie. To inteligentny pięściarz, który chce coś, co teraz należy do mnie. Ma już dwa pasy, lecz do zdobycia są jeszcze dwa, z czego jeden z nich mam ja. Trenuję bardzo ciężko i jestem gotów wyjść do każdego na świecie. Wierzę, że mogę również każdego pokonać, z Joshuą włącznie. On zapewne myśli tak samo, więc spotkajmy się i sprawdźmy, który z nas jest lepszy" - dodał Parker.

