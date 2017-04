Johnathon Banks: To będzie moje "Rumble in the Jungle"

"Thrilla in Manila" (Thriller w Manili) oraz "Rumble in the Jungle" (Bijatyka w dżungli) w jednym - taka może być walka Anthony'ego Joshuy (18-0, 18 KO) z Władimirem Kliczką (64-4, 53 KO) według trenera Ukraińca Johnathona Banksa.

Zdjęcie Johnathon Banks (z prawej) /AFP

- Nie było mnie wtedy na świecie, więc to moja Thrilla in Manila. To też mój Rumble in the Jungle. Najwyższa góra, na jaką można się wspiąć. Mój cel to zwycięstwo - podkreśla szkoleniowiec.

Reklama

Wtóruje przy tym swojemu podopiecznemu, który powtarza, że mięśnie - a tych jego rywalowi nie brakuje - nie będą grały kluczowej roli w ringu.

- Tutaj będzie chodzić o wolę zwycięstwa. Siła nie ma nic do rzeczy, obaj ją posiadają. Wszystko sprowadzi się do tego, kto bardziej będzie chciał wygrać - oznajmił.

Walka Joshua-Kliczko odbędzie się 29 kwietnia na stadionie Wembley w Londynie. Anglik położy na szali pas IBF, w stawce znajdą się także wakujące tytuły WBA Super oraz IBO w kategorii ciężkiej.