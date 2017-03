James DeGale: Dla Gołowkina i Warda mogę zmienić kategorię

James DeGale (23-1-1, 14 KO) szuka ciekawych walk. I choć zasiada od dwóch lat na tronie federacji IBF kategorii super średniej, to dla wielkich nazwisk jest gotów zmienić limit.

Zdjęcie James DeGale (z lewej) /AFP

Na celowniku Brytyjczyka znaleźli się lider wagi średniej - Giennadij Gołowkin (37-0, 33 KO), a także najlepszy pięściarz dywizji półciężkiej - Andre Ward (31-0, 15 KO).



"Na co dzień ważę niewiele ponad granicę wagi super średniej i bez problemów dałbym radę dla Gołowkina zejść do średniej. "GGG" to wielki zawodnik, tak samo jak i Andre Ward, dlatego dla Warda również mogę zmienić kategorię i walczyć w wadze półciężkiej. Obaj są liderami rankingu P4P, dzielenie z nimi ringu byłoby prawdziwym zaszczytem, więc dla jednego i drugiego mogę zmienić limit" - zapewnia DeGale, mistrz olimpijski z Pekinu.

