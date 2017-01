​James Ali Bashir: Władymir Kliczko zaszokuje wszystkich!

29 kwietnia na stadionie Wembley w Londynie Władymir Kliczko (64-4, 53 KO) stanie przed szansą odzyskania tytułów mistrza świata wagi ciężkiej, mierząc się w hitowej walce z Anthonym Joshuą (18-0, 18 KO). I ma być ponoć w rewelacyjnej formie.

Zdjęcie Władymir Kliczko (z prawej) /AFP

James Ali Bashir, który pełni funkcję asystenta w narożniku Kliczki, zapewnia, że Ukrainiec nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a swoją dyspozycją 29 kwietnia zaskoczy nie tylko samego Joshuę, ale również wszystkich kibiców.



Bashir przekonuje również, że pojedynek na pewno nie potrwa dwunastu rund.

- Władymir Kliczko kiedy wchodzi do ringu, zawsze jest świetnie przygotowany. To ogromny profesjonalista, zawsze gotowy w stu procentach. Anthony Joshua to z kolei duży, młody, silny i energetyczny pięściarz. To będzie niesamowita walka. W ringu stanie naprzeciw siebie dwóch wielkich, obdarzonych potężnym uderzeniem facetów. Ktoś musi zostać znokautowany - powiedział Bashir.

- Władymir Kliczko zaszokuje wszystkich! Spodziewam się w ringu prawdziwego piekła. Myślę, że to będzie krótka, ale wybuchowa walka. Ktoś kogoś znokautuje. Nie ma szans, aby ta walka potrwała pełen dystans - dodał Bashir.

Walkę Joshua-Kliczko obejrzy na stadionie Wembley przynajmniej 80 tysięcy kibiców, jednak ze względu na ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem, promotor Eddie Hearn wystosował do władz miasta prośbę o pozwolenie na dostawienie kolejnych 5 tysięcy miejsc. Tak więc pojedynek może na żywo obejrzeć ostatecznie 85 tysięcy ludzi, co byłoby jednym z najlepszych wyników jeżeli chodzi o pięściarskie wydarzenia w historii.