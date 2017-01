Izu Ugonoh zastąpi Artura Szpilkę w walce z Dominikiem Breazeale'em

Wszystko wskazuje, że osiągnięto porozumienie na pojedynek polskiego pięściarza Izu Ugonoha z Dominikiem Breazeale'em na gali 25 lutego w Birmingham, w stanie Alabama. Adnotację o walce Polaka z Amerykaninem zamieścił branżowy, statystyczny portal boxrec.com. Pierwotnie rywalem Breazeale'a miał być inny Polak, Artur Szpilka.

Zdjęcie Izu Ugonoh (z lewej) stanie przed wielki wyzwaniem, krzyżując rękawice z Dominikiem Breazeale'em /fot. Mike Heydon /Getty Images

W sprawie walki Izu Ugonoha z Dominikiem Breazeale'em brakuje już tylko oficjalnego komunikatu, który - jeśli wierzyć pewnym źródłom - niedługo ukaże się w specjalnym komunikacie prasowym Premier Boxing Champions. Jeżeli kropka nad "i" zostanie postawiona, urodzony w Polsce czarnoskóry pięściarz stanie przed zdecydowanie najtrudniejszym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze.

Reklama

Wielkie nadzieje w niepokonanym Ugonohu (17. zwycięstw, 14. przed czasem) pokładają polscy kibice. Dla sympatyków szermierki na pięści, najpopularniejszym pięściarzem w naszym kraju może i jest Szpilka, ale to w modelowo zbudowanym Izu upatrują kandydata do zdobycia tytułu zawodowego mistrza świata w wadze ciężkiej. Na pytanie, czy oczekiwania nie są przesadzona, z pewnością odpowie konfrontacja debiutującego na amerykańskim ringu Ugonoha z niedawnym pretendentem do tytułu mistrza świata.

A Szpilka? Pięściarz z Małopolski jest tak sfrustrowany obrotem spraw, że już pofolgował sobie z dietą, a teraz będzie szykował się do powrotu do Polski. Blisko dwuletnie życie "Szpili" w Ameryce, którym na początku był zachwycony, zaczęło go nudzić i sportowiec podjął decyzję, że bezwzględnie wraca do ojczyzny.