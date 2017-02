Izu Ugonoh: Szykuje się wybuchowa walka

- Od trzech lat trenuję w Las Vegas i czuję podekscytowanie faktem, że w końcu zadebiutuję na amerykańskim ringu - mówi Izu Ugonoh (17-0, 14 KO), który za kilkadziesiąt godzin stanie naprzeciw Dominica Breazeale'a (17-1, 15 KO).

Zdjęcie Izu Ugonoh /fot. Andrzej Iwanczuk /East News

"Tym bardziej cieszy mnie fakt, że od razu spotkam się z dobrym rywalem. To przecież olimpijczyk i niedawny pretendent do mistrzostwa świata wagi ciężkiej. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego przeciwnika. Tak naprawdę już wcześniej, kiedy jeszcze nie było mowy o naszej potyczce, oglądałem wiele jego walk. Jest dobry, ale popełnia błędy. Wszyscy moi sparingpartnerzy byli ode mnie więksi i wyżsi, więc ten aspekt nie będzie wielkim problemem. Czuję się dobrze przeciwko takim zawodnikom" - zapewnia Polak.



"Jeśli naprawdę jesteś wojownikiem, to twoim celem jest mistrzostwo świata. I właśnie pod takim kątem trenuję. Dostałem swoją szansę, chcę więc się teraz tym bawić i robić to, co robię najlepiej. Szykuje się wybuchowa walka, ale nigdy wcześniej nie byłem jeszcze w tak wysokiej formie. Nastawiam się na jeszcze lepszą wersję Breazeale'a, niż kiedy boksował z Joshuą. To będzie piękna noc. Boksowałem po całym świecie, lecz wszystko dzieje się z jakiejś przyczyny. Teraz nadchodzi mój czas" - dodał Ugonoh.

Reklama

Ewentualna wygrana ma mu otworzyć furtkę do wymarzonej walki o mistrzostwo świata królewskiej kategorii.



Ugonoh stoczy pojedynek z Breazeale'em w nocy z soboty na niedzielę. Występ Polaka poprzedzi walkę wieczoru, w której Deontay Wilder (37-0, 36 KO) będzie bronić tytułu WBC w wadze ciężkiej w konfrontacji z Geraldem Washingtonem (18-0-1, 12 KO).



Galę pokaże na żywo stacja Canal+Sport. Transmisja rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę o godz. 2.00.