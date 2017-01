Izu Ugonoh oficjalnie potwierdzonym rywalem Dominika Breazeale'a

Organizatorzy gali boksu w Alabamie oficjalnie potwierdzili, że polski pięściarz wagi ciężkiej Izu Ugonoh będzie rywalem Dominika Breazeale'a. Do pojedynku niepokonanego rodaka z Amerykaninem dojdzie 25 lutego w hali Legacy Arena, w mieście Birmingham.

Zdjęcie Izu Ugonoh jest podekscytowany walką z Dominikiem Breazeale'em /fot. Piotr Grzybowski /East News

Gala w Alabamie miała być ucztą dla polskich kibiców, a tymczasem osamotniony Izu Ugonoh będzie bronił honoru polskich pięściarzy. Najpierw z karty walk wypadł Artur Szpilka, który miał zmierzyć się właśnie z Dominikiem Breazeale'em. A dzisiaj, w szokujących okolicznościach, wykluczył się Andrzej Wawrzyk. Krakowianin szykował się do walki wieczoru o pas mistrza świata z Deontayem Wilderem, ale został przyłapany na dopingu (steryd anaboliczny stanozolol) i teraz musi liczyć się z karą zawieszenia.



Ugonoh dołączył do obsady gali najpóźniej, ale polscy kibice pokładają w czarnoskórym rodaku największe nadzieje. 30-letni Izu (17 zwycięstw, z czego 14. przed czasem), debiut na rynku amerykańskim zacznie od razu z wysokiej półki. Z rywalem pokroju Breazeale'a, niedawnym pretendentem do tytułu mistrza świata federacji IBF, do tej pory się nie mierzył. Amerykanin, o pseudonimie ringowym "Problem", jest faworytem w opinii większości ekspertów i firm bukmacherskich, które przygotowują zakłady na galę w Birmingham.



- Z niecierpliwością oczekuję mojej pierwszej walki w Stanach Zjednoczonych - ekscytuje się Ugonoh. - Spodziewam się twardego i ciężkiego pojedynku z Breazeale'em. On zawsze podejmuje walkę, dlatego wiem, że muszę być gotowy na wszystko, co mój rywal wniesie do ringu. To prawdziwy zaszczyt móc zaboksować na tej samej gali, co mistrz świata Deontay Wilder. Ekscytującą sprawą jest również możliwość stoczenia pojedynku na antenie telewizji FOX, do tego w najlepszym czasie antenowym w Stanach Zjednoczonych. Mam ochotę wykorzystać to do maksimum - zapowiada Polak.