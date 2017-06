Ismajił Siłłach: Mam odpowiedź na każdy cios Masternaka

Ismajił Siłłach (25-3, 19 KO) na gali Polsat Boxing Night 7 - Nowe Rozdanie zmierzy się z Mateuszem Masternakiem (38-4, 26 KO). Ukrainiec w sobotę wylądował na warszawskim Okęciu. - Jestem w doskonałej formie. Czekam do soboty i pokażę kawał dobrego bosku - opowiada z uśmiechem na twarzy.

Zdjęcie Ismajił Siłłach (z prawej) potrafi nokautować /AFP

Ukrainiec ma za sobą długi okres przygotowawczy i z dużym spokojem będzie przystępował do gali, która już 24 czerwca odbędzie się w gdańskiej Ergo Arenie. - Mieliśmy sporo czasu na odpowiednie przygotowania i wszystko odbyło się bez pośpiechu. Wszystko udało się odpowiednio poukładać, jestem w doskonałej formie i pozostaje mi tylko czekać na walkę - mówi Siłłach.

Przed pięściarzem jeszcze tydzień oczekiwania na walkę. Rywal "Mastera" nie zamierza sobie pozwolić na moment rozluźnienia, choć dobrego nastroju nie można mu odmówić.

- Muszę teraz tylko utrzymać formę. Nie mogę imprezować i pić alkoholu. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka. Trzeba odczekać po prostu swoje i za tydzień pokazać kawałek dobrego boksu - opowiada z uśmiechem na twarz.

Rywalem Siłłacha na gali PBN 7 będzie Mateusz Masternak. Pięściarz urodzony w Zaporożu docenia klasę swojego przeciwnika, ale zapewnia, że odrobił pracę domową i przygotował się do pojedynku doskonale. - Masternak to świetny pięściarz i słyszałem o nim same dobre rzeczy. Sparowałem z Grigorijem Drozdem, z którym on miał okazję się bić, i słyszałem tylko pozytywy. Ze sztabem szkoleniowym oglądaliśmy jego sporo walk, z różnych etapów kariery i jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Na każdą jego zagrywkę mamy przygotowane rozwiązanie - zapewnia Siłłach.

waga ciężka, 10 rund - Tomasz Adamek (50-5, 30 KO) vs Solomon Haumono (24-3-2, 21 KO)

waga junior ciężka, 10 rund - Krzysztof Głowacki (26-1, 16 KO) vs Hizni Altunkaya (29-0, 17 KO)

waga junior ciężka, 10 rund - Mateusz Masternak (38-4, 26 KO) vs Ismajił Siłłach (25-3, 19 KO)

waga junior średnia, 10 rund - Maciej Sulęcki (24-0, 9 KO) vs Damian Ezequiel Bonelli (24-1, 21 KO)

waga junior ciężka, 8 rund - Adam Balski (9-0, 7 KO) vs Łukasz Janik (28-3, 15 KO)

kategoria super piórkowa, 10 rund - Ewa Brodnicka (13-0, 2 KO) vs Marisol Reyes (15-10-1, 8 KO)

waga junior półśrednia, 8 rund - Łukasz Wierzbicki (12-0, 6 KO) vs Robert Tlatlik (20-0, 14 KO)

waga super średnia, 8 rund - Norbert Dąbrowski (20-6-1, 8 KO) vs Robert Talarek (17-12-2, 11 KO)