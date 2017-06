Irosław Butowicz: Potwierdzam, Brodnicka uderzyła Piątkowską

Irosław Butowicz, szkoleniowiec Roberta Talarka, potwierdził w rozmowie z "Super Expressem", że Ewa Brodnicka (14-0, 2 KO) uderzyła Ewę Piątkowską (10-1, 4 KO) po gali Polsat Boxing Night w trójmiejskiej Ergo Arenie.

Zdjęcie Ewa Brodnicka (z lewej) kontrowersyjnie wygrała z Viviane Obenauf /Fot. Adam Warżawa /PAP

Brodnicka miała podejść do Piątkowskiej, gdy ta wychodziła z hali. Ta pierwsza zaprzecza, jakoby doszło do rękoczynów, i mówi, że Piątkowska była pijana. Co innego twierdzi jednak Butowicz.

- Potwierdzam, Brodnicka uderzyła Piątkowską. "Tygrysica" była zaskoczona całym zajściem, a po uderzeniu powiedziała jedynie, że ten cios był jak ukąszenie komara - cytuje trenera "SE".

Ponadto Piątkowska stwierdziła w wywiadzie udzielonym dziennikowi, że gdy zadzwoniła do Brodnickiej z innego numeru, ta sama do wszystkiego się przyznała. - Była z siebie bardzo dumna, a ja mam to nagrane - powiedziała.

Brodnicka pokonała w sobotę na gali PBN niejednogłośnie na punkty Viviane Obenauf (10-3, 5 KO). Z Piątkowską walczyła we wrześniu 2015 roku, wygrywając decyzją sędziów dwa do jednego.

Werdykt był kontrowersyjny, a z porażką nie godziła się Obenauf, wyrażając wielkie niezadowolenie. - Dla mnie to była znakomita walka, jestem przekonana, że wygrałam, ale ona walczyła u siebie... Teraz niech przyjedzie do Szwajcarii, to jej pokażę! Mogę z nią boksować nawet za miesiąc - wykrzyczała Brazylijka.



Po sobotnim zajściu Piątkowska zgłosiła sprawę na policję.