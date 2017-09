Hughie Fury: Muszę sprawić, by mistrzowski pas wrócił do rodziny

Za nieco ponad dwa tygodnie w Manchesterze Hughie Fury (20-0, 10 KO) spróbuje nawiązać do sukcesów swojego kuzyna Tysona, mierząc się w walce o mistrzowski pas federacji WBO z Josephem Parkerem (23-0, 18 KO). 22-letni pięściarz opowiada o swojej szczególnej motywacji przed czekającym go wyzwaniem.

Zdjęcie Tyson Fury zdobył mistrzowskie pasy po zwycięstwie nad Władimirem Kliczką /AFP

Tytuł World Boxing Organization dzierżył swego czasu po pokonaniu Władimira Kliczki krnąbrny Tyson Fury, jednak utracił go bez walki. Pas obecnie znajduje się więc w Nowej Zelandii, ale Hughie bardzo chce, by znowu wrócił w kręgi jego rodziny.



"Wierzę, że go znokautuję. Przywrócenie tytułu do naszej rodziny oznacza dla mnie więcej, niż cokolwiek innego na świecie. To było moje marzenie od dziecka, poświęciłem dla tego celu całe swoje życie. W noc walki postawię na szali wszystko, co mam" - wyznał Hughie Fury.

