Hearn: Zwycięzca walki Miller - Wach zaboksuje o pas

Promotor Eddie Hearn twierdzi, że zwycięzca weekendowej walki pomiędzy Mariuszem Wachem (33-2, 17 KO) a Jarrellem Millerem (19-0-1, 17 KO) zaboksuje później o mistrzostwo świata wagi ciężkiej.

Zdjęcie Mariusz Wach (z prawej) i Jarrell Miller /fot. Tomp1 /East News

Polak skrzyżuje rękawice ze stawianym w roli faworyta Amerykaninem w nocy z soboty na niedzielę w Uniondale w Nowym Jorku.

Reklama

- Nie jest to co prawda oficjalny eliminator do tytułu mistrzowskiego, ale jedno jest pewne - zwycięzca będzie walczyć o pas, a pokonany nie - oznajmił Hearn.

Angielski promotor prowadzi karierę Anthony'ego Joshuy (20-0, 20 KO), zunifikowanego mistrza IBF i WBA królewskiej dywizji wagowej. Współpromuje też Millera, a jakiś czas temu stwierdził, że Joshua chętnie spotka się z Amerykaninem w przyszłym roku.

Walka Miller-Wach będzie transmitowana przez Polsat Sport. Studio rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00. Wydarzeniem wieczoru w Uniondale będzie pojedynek w kategorii średniej pomiędzy Danielem Jacobsem (32-2, 29 KO) a Luisem Ariasem (18-0, 9 KO).