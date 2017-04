Gołowkin - Saunders. Negocjacje stanęły w martwym punkcie

Trwa medialna karuzela dotycząca planowanej na lato unifikacyjnej walki w kategorii średniej pomiędzy Giennadijem Gołowkinem (37-0, 33 KO) a Billym Joe Saundersem (24-0, 12 KO). Promotor tego drugiego Frank Warren właśnie poinformował, że negocjacje stanęły w martwym punkcie, gdyż Kazach zmaga się z kontuzją.

Przypomnijmy, że początkowo mówiło się, że do walki dojdzie 10 czerwca na stadionie w stolicy Kazachstanu Astanie, jednak ostatnie doniesienia już sugerowały raczej termin lipcowy. Okazuje się jednak, że i ta data może nie okazać się wiążąca, gdyż jak twierdzi ekipa mistrza świata federacji WBO w wadze średniej drużyna Gołowkina unika podpisania kontraktu.



"W tym momencie oni mówią, że Gołowkin jest kontuzjowany. Zobaczymy, gdzie to wszystko zajdzie. Jeśli chodzi o nas, to zgodziliśmy się na ich wszystkie warunki, zgodziliśmy się nawet przesunąć obowiązkową obronę tytułu i opłaciliśmy pretendenta, aby móc podjąć negocjacje w tej sprawie. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby ta walka się odbyła. Billy zasługuje na to starcie. On w przeciwieństwie do Eubanka ciągle nosi swój długopis w kieszeni i tylko czeka na kontrakt. Jest gotowy walczyć z każdym. Wygląda jednak na to, że sprawa nie wyjaśni się przed 6 maja. Póki co wszystko wisi na włosku, ale staramy się rozwiązać tę sytuację" - powiedział promotor Frank Warren.

