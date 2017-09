Gołowkin kontra Alvarez. Kto zgarnie pas WBC?

Trwa zatarg pomiędzy Saulem Alvarezem (49-1-1, 34 KO) a szefem federacji World Boxing Council. "Canelo" nie zapłacił za usankcjonowanie walki z Giennadijem Gołowkinem (37-0, 33 KO), dlatego pas jest w stawce tylko w wypadku wygranej Kazacha. Co więc się stanie, jeśli GGG polegnie?

Zdjęcie Saul "Canelo" Alvarez /AFP

Kazach będzie bronił w nocy z soboty na niedzielę pasów WBC, WBA i IBF oraz tego mniej prestiżowego IBO.

Reklama

Tytuł WBC nie jest w stawce dla "Canelo". Jeśli więc Gołowkin przegra, straci jedynie pasy IBF i WBA, natomiast ten w wersji WBC pozostanie wakujący i do walki o niego zostaną wyznaczeni najwyżej notowani w rankingu pięściarze.

A co jeśli wygra Gołowkin? Najpierw czeka go rewanż, bo taki jest zapis w kontrakcie. Potem następny w kolejne ma być oficjalny pretendent do tytułu, Jermall Charlo (26-0, 20 KO).