Gołowkin-Jacobs: Jestem lepszym pięściarzem niż on

Bukmacherzy, większość kibiców i ekspertów stawiają na Kazacha Giennadija Gołowkina (36-0, 33 KO), ale Amerykanin Daniel Jacobs (32-1, 29 KO) jest przekonany, że sprawi niespodziankę i pozbawi Kazacha trzech pasów mistrzowskich wagi średniej.

Zdjęcie Daniel Jacobs /AFP

- To on póki co jest numerem jeden, jest w posiadaniu tytułów i ma szacunek ludzi. Ale jestem przekonany, że to ja jestem lepszym pięściarzem niż on i nadszedł w końcu moment, by to wszystko udowodnić - mówi Amerykanin.

- Będę od niego szybszy, a w tym pojedynku zamierzam wykorzystać każdy ze swoich atutów. Jednym z nich będą również kibice, bo to przecież moje strony - dodał Jacobs, który za ten występ otrzyma gwarantowane 1,75 miliona dolarów plus wpływy ze sprzedaży PPV.

Walka odbędzie się w Nowym Jorku, w słynnej Madison Square Garden. Transmisja w Canal + Sport od 3.00 z soboty na niedzielę.