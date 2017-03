Gołowkin - Jacobs. Daniel Jacobs: Powiedziałem mu, że będzie musiał mnie zabić

Amerykański pięściarz Daniel Jacobs pokazał się ze świetnej strony w pojedynku z Giennadijem Gołowkinem, po raz pierwszy zmusił Kazacha do boksowania na dystansie 12. rund, ale to nie wystarczyło do pokonania genialnego "GGG". - Wstałem po nokdaunie, walczyłem i sądzę, że wygrałem - uważa Jacobs.

Daniel Jacobs (z lewej) /AFP

Po ostatnim gongu walki wieczoru w Nowym Jorku sędziowie byli jednomyślni i wszyscy punktowali na korzyść Gołowkina 114-113 oraz 115-112 (dwóch arbitrów). Z takim werdyktem polemizuje Jacobs, który napsuł Kazachowi sporo krwi, a największą stratę (8-10) poniósł w czwartej rundzie, gdy po dwóch ciosach z prawej ręki rywala wylądował na deskach. - Sądzę, że wygrałem przynajmniej dwoma punktami. Po nokdaunie powiedziałem Gołowkinowi, że będzie musiał mnie zabić - wyjawił 30-letni Jacobs, nie zdoławszy odebrać Gołowkinowi pasów federacji WBC, WBA, IBF oraz IBO w kategorii średniej.

- W mojej opinii utwierdzają mnie kibice, ale teraz mogę tylko w pokorze znieść tę porażkę. Wielokrotnie szedłem z nim na wymiany, bo czułem, że mogę sobie na to pozwolić. "Czy to wszystko, na co cię stać?" - pomyślałem sobie, gdy wstałem po nokdaunie - stwierdził Jacobs.

- Jestem gotowy dać mu rewanż - odparł Gołowkin, ale wydaje się, że w pierwszej kolejności może dojść do innej, hitowej walki Kazacha z Saulem "Canelo" Alvarezem.

Między samymi pięściarzami nie było złej krwi, czego wyraz dał pięściarz z Karagandy, nazywając Jacobsa swoim ulubionym rywalem, tak w ringu z racji wysokich umiejętności, jak również kultury i okazanego mu szacunku.