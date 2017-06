Gołowkin i "Canelo": Nasza walka lepsza niż "El Clasico"

Saul "Canelo" Alvarez (49-1-1, 34 KO) i Giennadij Gołowkin (37-0, 33 KO) obiecują, że ich pojedynek będzie największym sportowym spektaklem tego roku - większym nawet niż piłkarskie "El Clasico".

Zdjęcie Giennadij Gołowkin /AFP

Do wyczekiwanego od lat starcia o prym w bokserskiej wadze średniej dojdzie 16 września w Las Vegas.

- Uważam, że to większe wydarzenie. Takie walki nie zdarzają się często, podczas gdy do meczów tych drużyn dochodzi wielokrotnie. To coś dużo większego niż spotkanie Realu Madryt z Barceloną - przekonuje Alvarez.

- To historyczna walka, nie tylko pojedynek roku - coś jeszcze większego. Będzie to bój, dzięki któremu boks znajdzie się na tej pozycji, na którą zasługuje - mówi z kolei Kazach.