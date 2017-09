Giennadij Gołowkin przed bitwą z Saulem Alvarezem

Giennadij Gołowkin (37-0, 33 KO) i Saul Alvarez (49-1-1, 34 KO) za pierwszym podejściem osiągnęli wymagany limit dywizji średniej. Podczas ceremonii ważenia obaj prezentowali się znakomicie. Poniżej zapis wideo.

Zdjęcie Giennadij Gołowkin (z prawej) i Saul Alvarez przed walką. /AFP

Trener Giennadija Gołowkina zwrócił się do Komisji Sportowej Stanu Nevada z wnioskiem, aby nakazała Alvarezowi skrócenie zarostu przed walką w Las Vegas.

Reklama

Abel Sanchez twierdzi, że broda Meksykanina przekracza dopuszczalne regulaminowo pół cala (1,27 cm). Nie martwi się oczywiście o to, że gęsty zarost w jakikolwiek sposób ochroni szczękę "Canelo" przed uderzeniami Kazacha, ale zwraca uwagę, że w zwarciu mógłby on poobcierać twarz Gołowkina i na przykład podrażnić jego oczy.

Eric Gomez, prezydent promującej Alvareza stajni Golden Boy Promotions, podkreśla tymczasem, że Conor McGregor miał jeszcze dłuższą brodę w sierpniowym pojedynku z Floydem Mayweatherem Jr. "Money" Floyd także zabiegał o to, by ją skrócił, ale bezskutecznie.

- To po prostu zagrywka taktyczna - skomentował wniosek Sancheza Gomez.

Szkoleniowiec Kazacha stwierdził natomiast, że jeśli komisja nie nakaże Meksykaninowi skrócenia brody, to przynajmniej "będzie wiedział, z czym ma do czynienia". Zasugerował w ten sposób, że komisja może faworyzować "Canelo", który przystąpi do tej konfrontacji jako strona A.

Wyczekiwane od lat starcie Canelo-Gołowkin już nadchodzącej nocy w hali T-Mobile Arena. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport.

Wyniki ważenia w jednostce amerykańskich funtów:

Giennadij Gołowkin 160 vs Saul Alvarez 160

(o pasy WBC/WBA/IBF wagi średniej)

Joseph Diaz Jr 126 vs Rafael Rivera 127

Diego De La Hoya 122 vs Randy Caballero 121

Ryan Martin 135 vs Francisco Rojo 135,5

Siergiej Bohaczuk 150 vs Joan Jose Valenzuela 154,5

Vergil Ortiz 140 vs Cesar Valenzuela 140

Marlen Esparza 111,5 vs Aracely Palacios 110

Nicola Adams 115 vs Alexandra Vlajk 114,5