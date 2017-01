Gerald Washington zastąpi Wawrzyka w walce z Wilderem

Według amerykańskich mediów jest już pewne, że Gerald Washington (18-0-1, 12 KO) zastąpi przyłapanego na dopingu Andrzeja Wawrzyka w walce o mistrzowski pas federacji WBC kategorii ciężkiej z Deontayem Wilderem (37-0, 36 KO). Informacja ta ma zostać oficjalnie potwierdzona w ciągu najbliższych godzin.

Zdjęcie Gerald Washington (z lewej) /AFP

Washington ma 34 lata i jest byłym zawodnikiem futbolu amerykańskiego. Swoją zawodową pięściarską karierę rozpoczął w 2012 roku, nokautując w pierwszej rundzie Blue DeLonga. Jak dotąt pokonywał już w ringu także takich pięściarzy jak Eddie Chambers, Ray Austin czy dobrze znany w Polsce Nagy Aguilera. Teraz poprzeczkę będzie miał jednak zawieszoną znacznie wyżej.

- To dobra walka, a Washington to lepszy oponent niż Wawrzyk. Gerald to bardzo duży i silny pięściarz. W przeszłości miał już okazję boksować w Alabamie i myślę, że będzie stanowił dla Deontay'a realne zagrożenie - powiedział organizator gali Lou DiBella.

Przypomnijmy, że podczas tego samego wieczoru ma także dojść do starcia pomiędzy Izuagbe Ugonohem a Dominikiem Breazeale'em.