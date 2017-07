Gerald Washington: Wszyscy wiedzą, że Miller bierze

Pięściarz Gerald Washington (18-1-1, 12 KO) nie omieszkał przypomnieć Jarrellowi Millerowi (18-0-1, 16 KO) i wszystkim kibicom o wpadce dopingowej swojego rywala sprzed kilku lat. Amerykańscy pięściarze wagi ciężkiej zmierzą się nadchodzącej nocy podczas gali na Brooklynie.

Zdjęcie Gerald Washington (z prawej) /AFP

W 2014 roku Miller został zawieszony na dziewięć miesięcy przez Komisję Sportową Stanu Kalifornia po tym, jak w jego organizmie wykryto metyloheksanaminę. Washington dobrze o tym pamięta, dlatego na ceremonii ważenia miał ze sobą tabliczkę z napisem informującym, że sam niczego nie bierze.

- Wszyscy wiemy, że te ten gość jest wypełniony wspomagaczami. Chciałem więc, żeby świat wiedział, że u nas wszystko odbywa się czysto - stwierdził później.

Chwilę po ważeniu, w trakcie spotkania twarzą w twarz, Miller próbował sprowokować przeciwnika, ale Washington nie dał się wciągnąć w pyskówki i tylko się uśmiechał.

- Nie skupiam się na gadaninie, kłócić to możemy się na pięści. To wszystko to tylko show - oznajmił, dodając, że Miller "sam wie, że nie jest do tego stworzony" i że "to będzie łatwa robota".

W walce wieczoru na gali w Barclays Center rękawice skrzyżują Mikey Garcia (36-0, 30 KO) i Adrien Broner (33-2, 24 KO).