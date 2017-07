Freddie Roach: Pacquiao mnie unika. Wciąż czekam na pieniądze

Freddie Roach wyjawił, że po ostatniej porażce Manny Pacquiao (59-7-2, 38 KO) w ogóle z nim nie rozmawiał ani nawet nie chciał spojrzeć mu w oczy. Twierdzi też, że ciągle nie otrzymał wynagrodzenia za swoją pracę.

Filipińczyk przegrał na początku lipca na punkty z Jeffem Hornem (17-0-1, 11 KO). Werdykt wzbudził kontrowersje, ale federacja WBO wyznaczyła anonimowych sędziów do ponownej oceny walki, a ci także wskazali zwycięstwo Australijczyka.



Trener "Pac Mana" miał nadzieję na rozmowę ze swoim zawodnikiem zaraz po walce, ale ten go unikał.



"Nie mogłem z niego wyciągnąć nawet zwykłego "cześć". Nie wiem, czy jest na mnie zły, czy o co tu chodzi. Powiem natomiast tyle - ciągle nie dostałem swoich pieniędzy" - powiedział.



Szkoleniowiec podejrzewa, że Pacquiao być może po prostu obawiał się rozmowy z nim, bo wie, że Roach będzie go namawiać na bokserską emeryturę.



"Nie wybrałbym na tego typu pogadankę takiego momentu. Było wtedy przy nim mnóstwo ludzi, nie naraziłbym go na takie zakłopotanie" - oznajmił.



Przy okazji powtórzył też, że jego 38-letni podopieczny był w walce z Hornem daleki od formy, jaką prezentował jeszcze kilka lat temu.



"Manny nie był sobą. Nie wyglądał jak Pacquiao, którego znam. W dziewiątej rundzie było już prawie po wszystkim. Wystarczyło, żeby zaboksował tak jeszcze jedną rundę, ale po prostu nie był w stanie" - stwierdził.

