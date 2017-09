Floyd Mayweather Senior zostanie trenerem Marka Jędrzejewskiego?

Te informacje brzmią sensacyjnie, ale coś jest na rzeczy. Pięściarz Marek Jędrzejewski może trafić pod skrzydła słynnego szkoleniowca Floyda Mayweathera Seniora, ojca jednego z najlepszych pięściarzy w historii boksu zawodowego - Floyda Mayweathera Juniora.

O sprawie poinformował branżowy portal ringpolska.pl, który odbył rozmowę z promotorem polskiego zawodnika Krzysztofem Jaszczukiem.

Okazuje się, że niedawno, podczas pobytu w Las Vegas, doszło do spotkania zawodnika z Floydem Mayweatherem Seniorem, przy okazji pojedynku jego syna z Conorem McGregorem.

Jaszczuk, będący szefem grupy First Punch Box Promotion utrzymuje, że jego podopieczny zrobił wielkie wrażenie na charyzmatycznym trenerze, który miał okazję już wcześniej oglądać jeden z nokautów pięściarza.

"Maywethaer zaprosił nas do swojego gymu i zadeklarował, że chętnie zaopiekuje się Markiem. Musiałem mu niestety wyjaśnić, że póki co pracujemy nad zdobyciem wizy amerykańskiej, lecz on gotów był zacząć trenować Marka ‘od zaraz’" - cytuje promotora ringpolska.pl.

27-letni Jędrzejewski jest niepokonany w 11 walkach zawodowych, z których dziesięć rozstrzygnął przed czasem.

Ostatni pojedynek Polak stoczył w listopadzie, nokautując efektownie na gali w Niemczech Manuela Buchheita i zdobywając pas GBU Continental kategorii super piórkowej.

