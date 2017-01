Floyd Mayweather junior oferuje Connorowi McGregorowi 15 mln dolarów za walkę

Floyd Mayweather junior, bokserski mistrz świata w pięciu kategoriach wagowych, zaoferował Conorowi McGregorowi, mistrzowi UFC, 15 milionów dolarów za starcie na ringu.

Zdjęcie Floyd Mayweather junior /AFP

Mayweather junior, który 2015 roku zakończył już karierę będąc niepokonanym, w rozmowie z ESPN powiedział, że walka z McGregorem, który posiada licencję bokserską, to jedyna rzecz mogąca spowodować jego powrót.

"Jestem biznesmenem, a ten biznes ma sens" - stwierdził 39-letni Amerykanin.

McGregor wcześniej zapowiedział, że chce 100 milionów dolarów za taką walkę.

Mayweather junior przeszedł na emeryturę we wrześniu 2015 roku po pokonaniu Andre Berto z bilansem 49-0, a teraz zdradził, że rozmowy z Irlandczykiem już się toczą.

"Staramy się przekonać Conora McGregora do tej walki. On wie, jaka jest moja liczba. To gwarantowane 100 milionów dolarów" - mówił Amerykanin.

"Możemy mu zaproponować 15 milionów dolarów i rozmawiać na temat podziału środków z pay-per-view" - dodał.

28-letni McGregor to mistrz UFC w wadze piórkowej i lekkiej.

Zdjęcie Connor McGregor /AFP

Oto, co zamieścił na twitterze, po usłyszeniu propozycji Mayweathera juniora: