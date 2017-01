Floyd Mayweather Jr wróci na ring?

Według nieoficjalnych informacji Floyd Mayweather Jr (49-0, 26 KO) rozważa powrót na ring i walkę rewanżową z Miguelem Cotto (40-5, 33 KO).

Zdjęcie Floyd Mayweather Jr /AFP

Amerykanin od września 2015 roku przebywa na sportowej emeryturze, ale część kibiców wciąż ma nadzieję, że wróci na ring, aby stoczyć 50 walkę. On sam przekonywał ostatnio, że może zaboksować z Conorem McGregorem, mistrzem UFC, któremu zaproponował za pojedynek 15 milionów dolarów.



Renato Bermudez, reporter hiszpańskojęzycznej telewizji i radiostacji ESPN, twierdzi tymczasem, że możliwa jest inna potyczka. "Ekipa Floyda Mayweathera odbyła rozmowy z Miguelem Cotto ws. walki rewanżowej we wrześniu, jeśli Cotto pokona Kirklanda" - napisał na Twitterze.



Portorykańczyk zaboksuje z Jamesem Kirklandem (32-2, 28 KO) podczas zaplanowanej na 25 lutego gali w Teksasie. Będzie to jeden z jego ostatnich występów w karierze. "Junito" już kilka miesięcy temu zapowiedział, że nie będzie więcej boksować po 31 grudnia 2017 roku.



Po starciu z Kirklandem Cotto zamierza stoczyć jeszcze jedną lub dwie walki. Chciałby mocnego rywala - np. Saula Alvareza albo właśnie Mayweathera. Z niepokonanym Amerykaninem rywalizował już w 2012 roku. Dał mu dobrą walkę, ale po 12 rundach przegrał na punkty.



Mayweather, którego dużo jest w tym tygodniu w mediach ze względu na promocję walki DeGale-Jack, zapewnia, że mimo nieustających spekulacji nie myśli o wznowieniu kariery. "Czy wrócę? Nie, absolutnie" - stwierdził.

