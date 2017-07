Fiodor Łapin: Kilka lat temu, to Włodarczyk byłby faworytem

Fiodor Łapin, trener Krzysztofa Włodarczyka (53-3-1, 37 KO), jest zadowolony, że to mistrz IBF w wadze junior ciężkiej Murat Gasijew (24-0, 17 KO) będzie rywalem Polaka w pojedynku ćwierćfinałowym w turnieju World Boxing Super Series.

Zdjęcie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (z prawej) /AFP

"Gasijew jest zawodnikiem agresywnym, młodym, ale takim, który zdążył już udowodnić swoją wartość. Włodarczyk ma z kolei doświadczenie i lubi, gdy rywal naciera. Ich style pasują więc do siebie" - oznajmił Fiodor Łapin.



"Gdyby taki turniej odbył się kilka lat temu, Włodarczyk byłby zdecydowanym faworytem do wygrania całych zawodów. Teraz wystartuje jednak z pozycji pięściarza, który chce znowu być mistrzem, a to jest motywujące" - dodał.



Walka Gasijew - Włodarczyk ma się odbyć pod koniec września lub na początku października. Najbardziej prawdopodobna lokalizacja na tę chwilę to Stany Zjednoczone.



Lepszy z tej dwójki zmierzy się w półfinale WBSS ze zwycięzcą potyczki Dorticos - Kudriaszow.

