Federacja WBC zarządziła rewanż Gołowkina z Alvarezem

Nie w środę, a już w poniedziałek federacja WBC zarządziła walkę rewanżową pomiędzy mistrzem wagi średniej Giennadijem Gołowkinem (37-0-1, 33 KO) a Saulem Alvarezem (49-1-2, 34 KO).

Zdjęcie Giennadij Gołowkin (z prawej) i Saul Alvarez podczas walki w Las Vegas /AFP

W środę podczas trwającej w Azerbejdżanie konwencji WBC odbędzie się panel poświęcony obowiązkowym obronom tytułów mistrzowskich w poszczególnych kategoriach wagowych. Mauricio Sulaiman, prezydent tej federacji, zapowiadał, że wtedy też zapadnie decyzja co do kolejnego rywala Gołowkina.



Federacja postanowiła jednak nie czekać i już dwa dni wcześniej wezwała Kazacha i Meksykanina do walki.



"Kibice chcą to zobaczyć ponownie, chcą rozstrzygnięcia. Z naszej strony zrobimy wszystko, aby doprowadzić do tej potyczki" - skomentował Tom Loeffler, promotor Gołowkina.



Pierwszy pojedynek, który odbył się 16 września w hali T-Mobile w Las Vegas, zakończył się remisem po 12 rundach. Drugi wstępnie planowany jest na 5 maja. Jako jedną z możliwych lokalizacji wymienia się olbrzymi stadion AT&T w Arlington w Teksasie, z którego trybun walkę mogłoby zobaczyć nawet 100 tys. kibiców.



Zwycięzca rewanżu Gołowkin - Alvarez w kolejnym pojedynku zmierzy się prawdopodobnie z Amerykaninem Jermallem Charlo (26-0, 20 KO), obowiązkowym pretendentem do tytułu WBC.

