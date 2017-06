Federacja IBF wyraża zgodę na rewanż Joshua - Kliczko

Anthony Joshua (19-0, 19 KO) oraz promujący go Eddie Hearn dopięli swego. Władze federacji International Boxing Federation ugięły się i pozwoliły mistrzowi świata na dobrowolną obronę tytułu wagi ciężkiej, co otwiera drogę do rewanżu z Władymirem Kliczką (64-5, 53 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua (z prawej) i Władymir Kliczko /AFP

IBF daje zgodę, ale ma swoje wymogi. Taki rewanż musi się odbyć najpóźniej do 2 grudnia.

Reklama

Jeśli do tego momentu obie strony nie dojdą do porozumienia, wówczas nad Anglikiem zawiśnie obowiązkowa obrona tytułu z oficjalnym pretendentem. A tym pozostaje Kubrat Pulew (25-1, 13 KO).

Pierwszy pojedynek, który odbył się 29 kwietnia, przeszedł najśmielsze oczekiwania - znakomite wyniki sprzedaży PPV, 90 tysięcy kibiców na stadionie Wembley, a w ringu wielka wojna.

Obaj byli na deskach, obaj na skraju nokautu, po 10 rundach sędziowie punktowali niejednogłośnie, aż w końcu Joshua zebrał wszystkie siły, przeprowadził ostatni szturm i wygrał w 11. odsłonie.

W tym tygodniu Kliczko ma spotkać się ze swoim wieloletnim menedżerem Berndem Boente i porozmawiać z nim o swojej przyszłości. Jeśli zdecyduje się na rewanż, będzie musiał go stoczyć najpóźniej do 2 grudnia. A wtedy zwycięzca w kolejnym starcie będzie zobligowany do konfrontacji z Pulewem.