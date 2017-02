Ewa Piątkowska zmierzy się z Mikaelą Lauren w obronie pasa

Mikaela Lauren (28-4, 13 KO) kontra Ewa Piątkowska (10-1, 4 KO) na terenie rywalki w Sundsvall w Szwecji. Pojedynek odbędzie się 22 kwietnia, a w stawce będzie należący do Polki tytuł mistrzyni świata federacji WBC w wadze junior średniej.

Zdjęcie Ewa Piątkowska /Fot. Tomasz Stańczak /

"Tygrysica" sięgnęła po wakujący pas w połowie września, pokonując w Gdańsku Aleksandrę Magdziak Lopes. Wcześniej to trofeum należało do Szwedki, która jednak zeszła do dywizji półśredniej na potyczkę z Klarą Svensson. Teraz stanie przed szansą odzyskania "zielonego pasa".



"Jestem podekscytowana, że powalczę o mój były tytuł. Nigdy go tak naprawdę nie straciłam w ringu, a w tym limicie pozostaję niepokonana" - mówi Lauren, która przygotowania bokserskie będzie miksować z treningami... tanecznymi. Bierze ona bowiem udział w programie "Let's Dance".



"Boksuję rano, a tańczę wieczorem. Dodatkowe treningi nie zaszkodzą, a mogą jedynie pomóc. Praca nóg nigdy nie była przecież moją najsilniejszą stroną, a tańcząc na pewno poprawię ten element" - mówi Szwedka.



Dla Ewy będzie to pierwsza obrona pasa World Boxing Council. I oby nie ostatnia.

Reklama