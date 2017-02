Ewa Piątkowska stoczy walkę mistrzowską z Mikaelą Lauren

Jedyna polska mistrzyni świata w boksie zawodowym, Ewa Piątkowska, w najbliższej obowiązkowej obronie pasa federacji WBC zmierzy się ze Szwedką Mikaelą Lauren. W tej chwili obozy obu zawodniczek mają możliwość, aby dojść do porozumienia. W środę odbędzie się przetarg.

Zdjęcie Ewa Piątkowska /Fot. Andrzej Zbraniecki /East News

Dla 32-letniej Ewy Piątkowskiej będzie to pierwsza obrona mistrzowskiego pasa, po który sięgnęła we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas, na gali w trójmiejskiej Ergo Arenie, Polka pokonała pochodzącą z Gliwic, a mieszkającą na stałe w USA Aleksandrę Magdziak Lopes.

Zaplanowany na środę przetarg wyłoni, kto będzie organizatorem mistrzowskiego starcia w wadze superpółśredniej.



Walka będzie miała duży ładunek emocjonalny. 41-letnia Lauren poprzednio była bowiem mistrzynią w limicie kat. do 69 kg, ale postanowiła go zwakować i na chwilę przeniosła się do niższej dywizji. Teraz wraca i podkręca atmosferę mówiąc, że pasa nigdy nie straciła. A skoro swoje trofeum tylko "zostawiła", to w starciu z Polką po prostu chce je odzyskać.



Szwedka ma nadzieję, że do pojedynku dojdzie w jej ojczyźnie, ale tego samego oczekuje Piątkowska. Przetarg, który pierwotnie był planowany na 3 lutego, odbędzie się jutro w Hamburgu.