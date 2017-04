Ewa Piątkowska kontuzjowana, walka z Lauren w innym terminie

Nie dojdzie do skutku zaplanowany na 22 kwietnia pojedynek Ewy Piątkowskiej (10-1, 4 KO) z Mikaelą Lauren (28-4, 13 KO) o pas mistrzyni świata federacji WBC w wadze super półśredniej. Polka zgłosiła kontuzję.

Zdjęcie Ewa Piątkowska /fot. Andrzej Iwanczuk /East News

Obie zawodniczki miały spotkać się w ringu za nieco ponad dwa tygodnie w szwedzkim Sundsvall, jednak "Tygrysica" nabawiła się kontuzji mięśni grzbietu.

Przypomnijmy, że Polka dzierży pas pełnoprawnej mistrzyni świata od września ubiegłego roku. Starcie z reprezentantką Szwecji ma status obowiązkowej obrony tytułu, zatem zgodnie z przepisami wkrótce powinniśmy poznać nowy termin tej walki.

- Naciągnęłam mięsień grzbietu, przez co nie mogę trenować na 100%. Jest to dla mnie zbyt ważny pojedynek, bym przystąpiła do niego z kontuzją. Rozpoczynam rehabilitację i czekam na wyznaczenie nowego terminu - poinformowała Piątkowska.