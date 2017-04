Ewa Brodnicka w walce wieczoru. Ruszyła sprzedaż biletów na galę w Częstochowie

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na galę "Budweld Boxing Night - Mistrzowskie Rozdanie", która odbędzie się 13 maja w Częstochowie. Rywalką Ewy Brodnickiej w walce wieczoru będzie Irma Balijagić Adler z Bośni i Hercegowiny.

Zdjęcie Ewa Brodnicka /fot. Andrzej Iwanczuk /East News

Podczas tego wieczoru dojdzie do dwóch walk o mistrzowskie pasy poważanej federacji WBO.

Reklama

Ewa Brodnicka (12-0, 2 KO) zaboksuje o tytuł w wersji tymczasowej kategorii superpiórkowej, z kolei Robert Parzęczewski (15-1, 9 KO) o młodzieżowy tytuł wagi półciężkiej. Ceny biletów rozpoczynają się od 30 złotych.

- Ta walka to zwieńczenie mojej kilkunastoletniej pracy. Przeciwniczka jest bardziej doświadczona, ale ja jestem szybsza i powinnam częściej ją trafiać niż ona mnie. Teraz wyjeżdżam do Szwecji, a potem do Niemiec, by tam przygotowywać się do tej walki - zarówno fizycznie jak i psychicznie. Ale Wielkanoc spędzę z rodziną w Polsce - powiedziała Brodnicka na konferencji prasowej.

Karta walk gali w Częstochowie:

waga superpiórkowa: Ewa Brodnicka (12-0, 2 KO) vs Irma Balijagić Adler (16-7, 8 KO)



wag półciężka: Robert Parzęczewski (15-1, 9 KO) vs Zura Mekereszwili (19-8, 15 KO)



waga półśrednia: Michał Żeromiński (12-2-1, 1 KO) vs Krzysztof Szot (20-20-2, 5 KO)



waga junior ciężka: Martin Gottschall (2-0, 1 KO) vs Adam Koprowski (4-0-1)



waga super średnia: Tomasz Gromadzki (3-0-1, 1 KO) vs Eryk Ciesłowski (2-4)



waga ciężka: Marcin Siwy (16-0, 6 KO) vs (?)