Ewa Brodnicka w niecodziennym stroju. Rozśmiesza czy szokuje?

Pięściarka Ewa Brodnicka już wielokrotnie zaskakiwała, zwłaszcza podczas ceremonii ważenia, gdzie upodobała sobie przykuwanie uwagi zakładaniem oryginalnych strojów. Zazwyczaj jest to bardzo skąpa bielizna, dlatego tym razem można mówić o zaskakującej metamorfozie.

Zdjęcie Ewa Brodnicka znów szokuje /fot. printscreen/Instagram Ewy Brodnickiej /

Najbliższa gala boksu, organizowana przez promującego Brodnicką Mariusza Grabowskiego z grupy Tymex Boxing Promotions, odbędzie się 18 listopada w Częstochowie. To na tej gali największą gwiazdą będzie Tomasz Adamek, który ciągle przedłuża sobie karierę, z nadzieją na jeszcze jedną walkę o wielką stawkę.

Chęć pomocy w wypromowaniu wydarzenia pod Jasną Górą "Kleo" tak mocno wzięła do serca, że postanowiła przywdziać kontrowersyjny ubiór. I tak kontrowersyjna pięściarka w jednej chwili przeszła metamorfozę, publikując zdjęcie w stroju... zakonnicy.

"We wtorek wyjeżdżam do Osady Śnieżka na treningi do Gusa Currena. Przy okazji skontroluję przygotowania Tomasza Adamka do gali 18 listopada w Częstochowie" - napisała Brodnicka, puszczając oko do swoich fanów na Instagramie.

A wy jak oceniacie to zdjęcie? Wzbudza uśmiech, czy szokuje?

