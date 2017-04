Ewa Brodnicka powalczy z Irmą Balijagić Adler o mistrzostwo świata WBO

Irma Balijagić Adler z Bośni i Hercegowiny będzie przeciwniczką Ewy Brodnickiej w walce o mistrzostwo świata federacji WBO w kategorii superpiórkowej, która 13 maja odbędzie się w Częstochowie.

Zdjęcie Ewa Brodnicka /Piotr Dziurman /East News

Zakontraktowany na 10 rund pojedynek ma być najważniejszą walką częstochowskiej gali "Mistrzowskie Rozdanie" Budweld Boxing Night.

Reklama

- Ta walka to zwieńczenie mojej kilkunastoletniej pracy. Przeciwniczka jest bardziej doświadczona, ale ja jestem szybsza i powinnam częściej ją trafiać niż ona mnie. Teraz wyjeżdżam do Szwecji, a potem do Niemiec, by tam przygotowywać się do tej walki - zarówno fizycznie jak i psychicznie. Ale Wielkanoc spędzę z rodziną w Polsce - powiedziała Brodnicka na konferencji prasowej.

Wcześniej odbędzie się czterorundowa walka Martina Gottwalda z Adamem Koprowskim oraz sześciorundowe starcia Tomasza Gromadzkiego z Erykiem Czesławskim, Michała Żeromińskiego z Krzysztofem Szotem oraz Marcina Siwego z nieznanym jeszcze rywalem. Kibice zobaczą też dziesięciorundowy pojedynek Roberta Parzęczewskiego z Gruzinem Zurą Meheraszwilim o pas młodzieżowego mistrza świata federacji WBO w wadze półciężkiej.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wyraził zadowolenie, że bokserskie tradycje mają swoją kontynuację w rodzinnym mieście dwukrotnego mistrza olimpijskiego Jerzego Kuleja. Dodał też, że ma nadzieję, że majowa gala będzie wielkim wydarzeniem sportowym i zgromadzi wielu sympatyków pięściarstwa, również spoza regionu.