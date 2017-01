Erislandy Lara znokautował Yuriego Foremana w walce o pas WBA

Erislandy Lara (24-2-2, 14 KO) bez większych przeszkód odprawił kolejnego pretendenta do jego tytułu mistrza świata kategorii junior średniej według federacji WBA. Doskonałemu Kubańczykowi nie sprostał dawny czempion tej organizacji, mocno już jednak wiekowy, 36-letni Izraelczyk Yuri Foreman (34-3, 10 KO).

Zdjęcie Erislandy Lara /AFP

Pierwsza runda starcia w Miami była jeszcze typowo rozpoznawcza, ale już w drugiej "The American Dream" dosięgnął kilka razy challengera swoim lewym krzyżowym. W trzecim starciu arbiter Samuel Burgos nawet liczył Foremana, jednak to okazało się jego pomyłką. Nie było celnego ciosu i nokdaun nie powinien być zaliczony. Nie zmieniało to zresztą wiele, bo stroną przeważającą był młodszy o trzy lata Erislandy.

Koniec nastąpił w połowie czwartej odsłony, gdy Foreman próbował zaatakować. Lara przepuścił jego akcję i po zakroku w tył huknął z kontry lewym podbródkowym. Cios wylądował na szczęce pretendenta i zupełnie odłączył go od prądu. Foreman podnosił się, przewracał, i choć zdołał jakoś na osiem przyjąć postawę, to sędzia ringowy jak najbardziej zasłużenie zastopował dalszą rywalizację. Poniżej skrót wideo z tego nierównego boju.