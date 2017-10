Erislandy Lara wypunktował Terrella Gaushę i obronił pasy WBA i IBO

Erislandy Lara (25-2-2, 14 KO) bezdyskusyjnie wygrał na punkty z niepokonanym dotąd Terrellem Gaushą (20-1, 9 KO), broniąc pasy federacji WBA i IBO w kategorii junior średniej podczas walki w Nowym Jorku.

Zdjęcie Erislandy Lara /AFP

Kubańczyk kontrolował obraz pojedynku, w czwartej rundzie rzucił pretendenta na deski kombinacją lewy krzyżowy-prawy hak, ale generalnie usypiał kibiców zgromadzonych w hali Barclays Center na Brooklynie. Widowisko było tak nudne, że w drugiej połowie potyczki hala zaczęła świecić pustkami.



"To jest nudne, to jest nudne" - skandowali widzowie i to chyba mówi wszystko o emocjach, jakich byli świadkami.



Sędziowie na siłę pociągnęli trochę Gaushę za uszy i po ostatnim gongu punktowali przewagę Lary 116:111 i dwukrotnie 117:110, choć naprawdę ciężko było wskazać rundę, jaką Amerykanin mógłby wygrać. Na osłodę zostanie mu czek na ćwierć miliona dolarów. Kubańczyk miał gwarantowaną kwotę 700 tysięcy dolarów.