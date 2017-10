Efektowne zwycięstwo Mateusza Masternaka nad Stivensem Bujajem w Newark

Mateusz Masternak (40-4) pokonał pochodzącego z Albanii Stivensa Bujaja (16-2-1) w walce rezerwowej turnieju World Boxing Super Series, która odbyła się na gali w Newark. Polak zaprezentował bardzo dobry boks.

Dobry początek "Mastera", który ustawiał sobie rywala lewym prostym, polując prawym krzyżowym bitym z góry do dołu. W końcówce pierwszej rundy taki prawy doszedł do celu. Jeszcze lepsza była druga odsłona. Uwidoczniła się przewaga szybkości byłego mistrza Europy, który zaczął kilkoma ciosami na korpus, czym zrobił sobie potem miejsce na prawe krzyżowe na głowę. Niemal identyczny scenariusz miała runda trzecia. Albańczyk z amerykańskim paszportem próbował przyjąć akcję na blok i odpowiedzieć kontrą, lecz na tle podopiecznego Andrzeja Gmitruka był po prostu za wolny.

Po w miarę równym początku czwartego starcia, druga połowa znów wyraźnie pod dyktando wrocławianina.

Piąta i szósta runda to dalsza dominacja Masternaka. W narożniku rywala padło w końcu pytanie - Walczysz, czy przerywamy? Bujaj wyszedł więc do siódmego starcia próbując agresywniej natrzeć, lecz jego nogi nie nadążały za Polakiem i po chwili zrezygnowany wrócił na liny, gdzie czuł się bezpieczniej. W połowie tej rundy Masternak huknął akcją lewy-prawy na szczękę, posyłając przeciwnika na deski. Ten co prawda dotrwał do przerwy, ale podczas niej został poddany.