Druga walka Władymir Kliczko vs Anthony Joshua planowana jest na 11 listopada

Na 11 listopada planowany jest rewanż pomiędzy Władymirem Kliczką (64-5, 53 KO) a mistrzem świata wagi ciężkiej federacji IBF i WBA Anthonym Joshuą (19-0, 19 KO). Walka ma się odbyć w hali T-Mobile Arena w Las Vegas.

Zdjęcie Władymir Kliczko (z lewej) i Anthony Joshua /AFP

- Nie czuję się przegranym po pierwszej walce, zresztą dostałem zewsząd wielkie wyrazy szacunku i uznania, nawet pomimo końcowego wyniku - powiedział Kliczko po porażce w pierwszym starciu.



W pierwszej walce było wszystko - krew, nokdauny po obu stronach, ekscytujące wymiany, dziewięćdziesiąt tysięcy kibiców na stadionie Wembley i efektowne zakończenie. Nic więc dziwnego, że wszyscy czekaj teraz na drugą odsłonę.

- Pieniądze nie są tu żadnym czynnikiem decydującym, bo one nigdy nie były moją motywacją. Ja po prostu chciałem zawsze wygrywać. A pieniądze przyjdą same jeśli będziesz wygrywał. Jeśli więc dojdzie do tego rewanżu, to nie przez pieniądze - zapewnia Kliczko.

- To jeszcze taki zarys, nic pewnego, ale wydaje się, że walka odbędzie się w Las Vegas 11 listopada - mówi Eddie Hearn, promotor Joshuy.

- Nie jest żadną tajemnicą, że bardzo chcemy tej walki i naciskamy na nią. To byłby największy pojedynek w Las Vegas w wadze ciężkiej od lat - dodaje Stephen Espinoza, szef sportu stacji Showtime, z którą współpracuje angielski król nokautu.