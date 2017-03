Deontay Wilder: Nie spocznę, dopóki nie wykonam zadania

Deontay Wilder (38-0, 37 KO), który posłał na deski m.in. Artura Szpilkę, zapowiada że nie spocznie, dopóki nie doda do swojej kolekcji wszystkich pasów. Pod koniec lutego obronił tytuł mistrza świata wagi ciężkiej po raz kolejny, pokonując w połowie piątej rundy Geralda Washingtona (18-1-1, 12 KO).

Zdjęcie Deontay Wilder /AFP

"Przez moment, na fali entuzjazmu, to on nawet dyktował tempo. Wiedzieliśmy jednak, że wyjdzie do ringu bardzo podekscytowany, a gdy już się uspokoi, po trzech, może czterech rundach, przejmiemy kontrolę. I tak właśnie było. Pozostawałem więc opanowany i cierpliwy. Wszystko poszło perfekcyjnie, tak jak sobie założyliśmy. W jego pojedynku z Mansourem widać było, że kondycja nie dorównuje pozostałym jego atutom. Ja potrafię zachować spokój i "podpalam" się dopiero wtedy, gdy potyczka powoli zbliża się do końca. Śmiało mogę jednak powiedzieć, że Washington był największym j najbardziej atletycznym pięściarzem, z jakim dzieliłem dotąd ring. A z tak wysokimi i dużymi zawodnikami jak on trzeba walczyć nieco ostrożniej. Mimo wszystko mogłem trochę więcej operować lewym prostym - przyznał "Brązowy Bombardier", który zamierza wrócić na ring już w czerwcu. Władze federacji narzucają mu obowiązkową obronę z Bermanem Stivernem (25-2-1, 21 KO).



"Chciałbym najpierw walczyć w czerwcu, a potem we wrześniu. Od zawsze powtarzałem, że chcę pozostawać aktywnym mistrzem, bo nie lubię długich przerw. Chciałbym też występować, tak jak na mistrza świata przystało, również w innych krajach" - kontynuował Amerykanin mający już na koncie pięć skutecznych obron tytułu World Boxing Council.



Zasiadający na tronie WBO Joseph Parker (22-0, 18 KO) w pierwszej obronie pasa spotka się 6 maja z oficjalnym pretendentem, Hughie Furym (20-0, 10 KO). To trofeum jest na liście życzeń Wildera.



"Moim zdaniem wygra Parker. Po tym co widziałem w ich poprzednich walkach, stawiałbym właśnie na niego. Chcę zunifikować wagę ciężką, więc pas WBO bardzo mnie interesuje. Nie spocznę, dopóki nie wykonam zadania i nie zunifikuję wszystkich tytułów. Najpierw więc pobiję Parkera, a potem do kolekcji dołożę inne trofea. To tylko kwestia czasu" - dodał "Brązowy Bombardier".

