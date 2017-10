​Deontay Wilder: Joshua ma problemy z kondycją

​Deontay Wilder (38-0, 37 KO) twierdzi, że dostrzegł wiele wad w boksie Anthony'ego Joshuy (20-0, 20 KO) podczas konfrontacji Anglika z Carlosem Takamem (35-4-1, 27 KO). Do największych zalicza się zdaniem Amerykanina kondycja zunifikowanego mistrza IBF i WBA w wadze ciężkiej.

- Na pewno ma problemy z kondycją, pokazała to zresztą już walka z Kliczką. Na jego miejscu zwolniłbym trenera, który jest za to odpowiedzialny. Joshua ma takie problemy po prostu dlatego, że wiele rzeczy robi źle. I za dużo trenuje z ciężarami, te mięśnie potem swoje ważą. Wiem, co mówię, sparowałem z wieloma zawodowcami, a także zawodnikami futbolu amerykańskiego, którzy mają olbrzymie muskuły. Dobrze to wygląda, ale nie wszystko, co wygląda dobrze, jest dla nas dobre - powiedział "Brązowy Bombardier".

Podczas sobotniej gali w Cardiff Joshua pokonał Takama w dziesiątej rundzie. Po kolejny ataku Anglika walkę przerwał sędzia, który jednak zdaniem wielu obserwatorów pospieszył się z reakcją.

- Sądzę, że przerwanie było przedwczesne. Takam unikał wielu ciosów. Sędzia już od czwartej rundy próbował przerwać walkę, ciągle wypytywał Takama, czy chce jeszcze boksować - powiedział Wilder.

- Takam to twardziel, zdobył mój szacunek, na pewno zyskał tym występem wielu fanów - dodał.

Wilder kończy obecnie przygotowania do swojego kolejnego występu, zaplanowanego na 4 listopada. Amerykanin zmierzy się tego dnia po raz drugi z Bermane'em Stiverne'em (25-2-1, 21 KO). W stawce znajdzie się należący do niego tytuł mistrza WBC.