Deontay Wilder: Jestem o poziom wyżej niż Joshua

Mistrz WBC Deontay Wilder (38-0, 37 KO) nie ma wątpliwości, że jest dzisiaj najlepszym na świecie zawodnikiem wagi ciężkiej.

Zdjęcie Deontay Wilder /AFP

Pod nieobecność Tysona Fury'ego na lidera królewskiej kategorii wyrasta Anthony Joshua (18-0, 18 KO). "Brązowy Bombardier" przekonuje jednak, że Anglikowi dużo do niego brakuje.



"Czuję, że jestem o poziom wyżej niż Joshua. Jestem w tej grze już od jakiegoś czasu. Mam doświadczenie. Widziałem każdy styl, wszystko, co musiałem zobaczyć. Wiele się nauczyłem, pozwala mi to dostosować się do tego, co dzieje się w ringu. Jak nas porównać, to okaże się, że gram w innej lidze niż on" - oznajmił.



Joshua przygotowuje się obecnie do wielkiego pojedynku z Władimirem Kliczką (64-4, 53 KO), który już 29 kwietnia odbędzie się na stadionie Wembley w Londynie. Wilder zapowiada, że chętnie się zmierzy z AJ-em, jeśli ten pokona Ukraińca.



"Dla wielu ludzi moja walka z Joshuą byłaby najbardziej ekscytująca z trójki Joshua, Kliczko, Parker. I ja się z tym zgadzam" - powiedział.



W stawce potyczki Joshua-Kliczko znajdą się pasy IBF, WBA Super oraz IBO.