David Haye z nowym trenerem chce wrócić na szczyt

Były mistrz świata federacji WBA w kategorii ciężkiej David Haye (28-3, 26 KO) oficjalnie przedstawił Ismaela Salasa jako swojego nowego szkoleniowca.

Zdjęcie David Haye (z prawej) /AFP

Trener takich zawodników jak Jorge Linares, Guillermo Rigondeaux czy Nonito Donaire, zastąpi w narożniku "Hayemakera" Shane'a McGuigana.



"Znam tego trenera od lat i jestem szczęśliwy mogąc go przedstawić jako nowego członka mojego zespołu. Mam wielki szacunek dla jego osiągnięć. Jestem zdeterminowany, by razem z nim wrócić na szczyt wagi ciężkiej" - mówi zmotywowany Haye.



"Kibice boksu chcą zobaczyć powrót Davida do czołówki, a moim zdaniem właśnie na samej górze jest wciąż dla niego miejsce" - dodał Salas.

Reklama