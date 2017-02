David Haye: Kliczko wygląda okropnie na treningach, Joshua go zniszczy

David Haye (28-2, 26 KO) ma "wtyki" w obozie Władimira Kliczki (64-4, 53 KO) i twierdzi, że Ukrainiec kiepsko prezentuje się na treningach przed hitową walką z Anthonym Joshuą (18-0, 18 KO).

Zdjęcie Władimir Kliczko (z lewej) i Tyson Fury /AFP

- Joshua jest młody, a Kliczko ma już prawie 41 lat. W ostatniej walce wyglądał fatalnie, widać, że cofa się w rozwoju. Znam ludzi z jego obozu i mówią, że wygląda okropnie. Wszystko wskazuje więc na to, że Joshua go zniszczy - powiedział "Hayemaker".

Joshua i Kliczko zmierzą się 29 kwietnia w obecności 90 tys. kibiców na stadionie Wembley w Londynie. Haye podkreśla, że jak już jego młodszy rodak rozprawi się z Ukraińcem, wtedy sam chętnie się z nim zmierzy.

- Może wybrać sobie jakąś łatwą obronę albo walczyć ze mną, co byłoby ryzykowne. Moglibyśmy ponownie wyprzedać Wembley. Uważam, że jestem naturalnym bokserem, a on nie. Nauczył się tego dość późno, ale w tej chwili jest na fali. Wierzę, że najważniejsza walka jest jeszcze przede mną. A Joshua to byłby dobry start - stwierdził.

Haye do kolejnego pojedynku przystąpi 4 marca w Londynie. Jego przeciwnikiem będzie Tony Bellew (28-2-1, 18 KO).