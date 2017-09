David Haye i Tony Bellew zmierzą się w rewanżu 17 grudnia

Na tydzień przed Wigilią - 17 grudnia w Londynie, naprzeciw siebie znów staną Tony Bellew (29-2-1, 19 KO) i David Haye (28-3, 26 KO). Oficjalnie potwierdzono termin rewanżu obu pięściarzy.

Zdjęcie David Haye (L) i Tony Bellew /AFP

Na początku marca Bellew zwyciężył przed czasem, choć wpływ na końcowy wynik miała też kontuzja "Hayemakera". Teraz obaj panowie zmierzą się nietypowo w niedzielę, gdyż hala O2 Arena była zarezerwowana do końca roku w każdą z sobót.

- Znów wygram i zakończę jego karierę na dobre. Kolejna porażka zamknie mu wszystkie furtki. To już nie jest sprawa osobista, tak jak było za pierwszym razem, ale znów go pobiję - zapowiada Bellew.

- Cieszę się, że dam kibicom rewanż, na jaki z pewnością zasługują. Wyrazy uznania dla rywala za to, że znów odważył się wejść z lwem do klatki. W pierwszym pojedynku wygrał po prostu los na loterii, lecz uwierzcie mi, nie wygra po raz drugi w ten sposób. Już teraz jestem w lepszej formie niż byłem w pierwszej potyczce i tym razem to ja wygram - odgraża się "Hayemaker".

- O czym on mówi? O jakiej wygranej na loterii? Kontuzji doznał w szóstej rundzie, a w pierwszych pięciu wygrałem trzy z nich, on zaledwie dwie. Na dobre wyślę go na sportową emeryturę - zakończył bombardier z Liverpoolu.