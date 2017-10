Dariusz Michalczewski nie usłyszał wyroku. Kolejny termin rozprawy

We wtorek przed Sądem Rejonowym w Gdańsku-Północ rozpoczął się proces przeciwko Dariuszowi Michalczewskiemu, ale bez wydania wyroku. Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na 18 grudnia, a na byłym mistrzu świata w boksie ciążą dwa zarzuty.

Zdjęcie Dariusz Michalczewski (z lewej) ze swoim obrońcą Jackiem Rochowiczem /MIROSLAW PIESLAK / NEWSPIX.PL /Newspix

Obrońca pięściarza mec. Jacek Rochowicz podtrzymał w rozmowie z Interią, że jego klient Dariusz Michalczewski nadal wyraża zgodę na posługiwanie się pełnym nazwiskiem oraz publikowanie całego wizerunku.

Sprawa jest na etapie postępowania sądowego, tocząc się z wyłączeniem jawności. Akt oskarżenia do sądu skierowała Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa. Były pięściarz broni się przed dwoma zarzutami. Jest oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie swojej żony Barbary Michalczewskiej.

- Czyn naruszenia nietykalności cielesnej, zgodnie z kodeksem karnym, jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z kolei za znieważenie oskarżonemu grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności - mówi w rozmowie z Interią prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Szczegóły nie mogą być znane opinii publicznej.

- Ponieważ sąd z urzędu, nawet bez wniosku stron, wyłączył jawność postępowania, w związku z tym wszyscy uczestnicy zostali pouczeni, że jakakolwiek treść, którą pozyskali w trakcie trwania procesu, nie może wychodzić poza salę rozpraw. W związku z tym nasza rozmowa nie może dotyczyć niczego, co wydarzyło się dzisiaj podczas rozprawy - powiedział w rozmowie z Interią mec. Rochowicz.

Tak z kolei obrońca wytłumaczył zgodę na publikację pełnego nazwiska i wizerunku oskarżonego.

- Pan Michalczewski nie ma niczego do ukrycia i ma nadzieję, że sąd oczyści go z obu zarzutów, które postawiła mu prokuratura. Mamy nadzieję, że nastąpi to w przyszłym roku - powiedział adwokat.