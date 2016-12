Dariusz M. w prokuraturze. Czy usłyszy zarzuty?

Znany pięściarz Dariusz M., zatrzymany w związku z interwencją policji w mieszkania w wyniku awantury domowej, opuścił izbę zatrzymać i został przewieziony do prokuratury. Niebawem dowiemy się, ewentualnie jakiego typu usłyszy zarzuty.

Zdjęcie Dariusz M. będzie przesłuchiwany przez prokuratora /East News

Dariusz M. w środę po południu został zatrzymany przez funkcjonariuszy na 48 godzin i do dzisiaj przebywał na izbie zatrzymań.



Po południu został przewieziony, w asyście policji, do prokuratury i teraz czeka, albo już jest przesłuchiwany przez prokuratora.



Niebawem dowiemy się, ewentualnie jakiego typu usłyszy zarzuty. Na miejscu jest już rzeczniczka prokuratury po to, żeby poinformować opinię publiczną.



Wszystko zależy od tego, co do tej pory udało się zebrać śledczym, to znaczy jakim dysponują materiałem dowodowym. Przy zatrzymanym została znaleziona niewielka ilość kokainy, co miała potwierdzić ekspertyza przeprowadzona w laboratorium kryminalistycznym.

Za zarzut posiadania narkotyków, grożą trzy lata więzienia.



Dochodzenie w sprawie byłego boksera Dariusza M., byłego mistrza świata, wszczęła Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa.