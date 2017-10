Daniel Dubois nowym mistrzem wagi ciężkiej? Rzucił Joshuę na deski podczas sparingu

Anthony ​Joshua (20-0, 20 KO) zapowiada, że chce - tak jak młodszy z braci Kliczko, przez dekadę dominować w wadze ciężkiej. Na scenie pojawił się jednak ktoś, kto zdaniem niektórych może go zdetronizować. Ale Anglicy nie mają z tym problemu, ponieważ to kolejny z ich rodaków - Daniel Dubois (5-0, 5 KO).

Zbudowany niczym gladiator 20-latek z Londynu zdobył już pas WBC wagi ciężkiej w wersji młodzieżowej. Kolejny pojedynek stoczy 9 grudnia, mierząc się z dawnym przeciwnikiem Joshuy - Dorianem Darchem (12-5-1, 1 KO).

Co ciekawe, plotki głoszą, a naoczni obserwatorzy potwierdzają, że Dubois posłał niedawno panującego mistrza WBA/IBF wagi ciężkiej na deski podczas sesji sparingowej. Promujący tego obiecującego młokosa Frank Warren wierzy, że to właśnie jego nowy pupil zakończy w niedalekiej przyszłości panowanie AJ-a.

- Jestem w boksie wiele lat, ale nigdy wcześniej nie widziałem na własne oczy tak obiecującego prospekta na tak wczesnym etapie jego kariery. Nigdy nie szalałem z młodymi zawodnikami, gdyż takich pięściarzy, szczególnie w wadze ciężkiej, należy prowadzić krok po kroku. To długa droga. Dubois jest jednak wyjątkowy. W ringu wydaje się zrelaksowany, nie panikuje, ma dobry lewy prosty, a bije naprawdę bardzo mocno. I nie tylko Joshuę powalił na sparingu. Przewraca niemal każdego, kto z nim trenuje. Niech więc kibice nie martwią się tym, że Joshua może wkrótce wykosić wszystkich ciekawych rywali. Bo rośnie koło niego bardzo groźny rywal - przekonuje znany brytyjski promotor.

- Jak tak dalej pójdzie, Daniel będzie gotowy na walkę o mistrzostwo świata wagi ciężkiej w ciągu dwunastu miesięcy. Zorganizuję mu jeszcze z pięć walk, a potem puszczę go na mistrza WBO - Josepha Parkera. Mówię wam, mam u siebie wielki talent. Jeśli tylko ten dzieciak nabierze jeszcze trochę doświadczenia, będzie z całą pewnością gotowy na Joshuę. I jak go już zrani jak Kliczko, to na pewno nie wypuści okazji z rąk. Zobaczycie, że on zrzuci Joshuę z tronu w niedługiej przyszłości - dodał Warren.