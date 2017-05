Dana White, szef UFC, w poniedziałek chce zacząć rozmowy z Mayweatherem

Dana White, prezydent największej na świecie organizacji MMA, oznajmił, że najpóźniej do niedzieli chce osiągnąć porozumienie z Conorem McGregorem w sprawie walki z Floydem Mayweatherem Juniorem.

Zdjęcie Floyd Mayweather Junior (z lewej) w walce z Mannym Pacquiao /AFP

- Zamierzam zaklepać tę sprawę do niedzieli, a potem przystąpić do negocjacji z zespołem Mayweathera. Jeśli uda się to zrobić w tym przedziale czasowym, będzie możliwość, że do tego pojedynku dojdzie. Ale trzeba jeszcze negocjować z nimi (ludźmi Mayweathera - przyp. red.). Nie ma gwarancji, że dojdziemy do porozumienia - stwierdził szef UFC.

Reklama

Rozmowy z emerytowanym pięściarzem miałyby ruszyć w poniedziałek. White podkreślił, że jest optymistą i wierzy, iż uda się dobić targu z 40-letnim Amerykaninem.

Walka Mayweather-McGregor odbyłaby się na zasadach bokserskich. White szacuje, że najpopularniejszy zawodnik jego organizacji otrzymałby za nią 75 milionów dolarów.

Niewykluczone, że Mayweather zyskałby jeszcze więcej. W przeszłości "Money" Floyd, który nie walczył od 12 września 2015 roku, mówił, że wróci na ring tylko za co najmniej 100 milionów dolarów.