Chisora: Nie będzie zabawy. Będę w stanie wojny

Dereck Chisora (26-7, 18 KO) i Robert Helenius (24-1, 15 KO) spotkali się na konferencji prasowej w Helsinkach. Było to pierwsze spotkanie pięściarzy od czasu, zakończonej kontrowersyjnym werdyktem, walki w grudniu 2011 roku.

Zdjęcie Robert Helenius (z lewej) i Dereck Chisora po walce w 2011 roku /AFP

Boksujący na swoim terenie Helenius wygrał wtedy na punkty, mimo że w opinii zdecydowanej większości obserwatorów był pięściarzem gorszym. Rewanż odbędzie się 27 maja w stolicy Finlandii.

- Myślę, że Helenius nie potraktował mnie za pierwszym razem serio. Teraz będzie musiał trenować intensywniej niż kiedykolwiek. Zabiorę go do miejsc, w których nigdy nie był, wygram przed czasem. Nie będzie zabawy, gość jest w tarapatach. Kiedy wrócę do Helsinek, będę się znajdować w trybie wojny - powiedział w piątek Chisora.

- Dereck to twardy zawodnik, sądzę, że damy kibicom świetne show. Za pierwszym razem moja ręka powędrowała w górę i nie widzę możliwości, by tym razem było inaczej. To dla mnie wielka szansa. Zwycięstwo przybliży mnie do walki o tytuł mistrza świata, co jest moim głównym celem - stwierdził z kolei Helenius.

W stawce majowej konfrontacji znajdzie się wakujący pas WBC Silver w kategorii ciężkiej.